У Литві зробили заяву щодо захисту від дронів: 100% гарантувати не можемо

За його словами, спершу планується посилення прикордоння та стратегічних об'єктів. Водночас, наголосив він, Литва не може гарантувати повну безпеку повітряного простору, "як і всі країни НАТО".

Вайкшнорас зауважив, що повне покриття оборонних витрат потребує значно більше грошей. Він додав, що йдеться про 10% ВВП країни.

"Управління очікуваннями дуже важливе. Увага приділятиметься стратегічним об'єктам, а не тільки кордонам", - повідомив він.

За словами Вайкшнораса, литовські Збройні сили зроблять акцент на мобільності оборонних систем, що дозволить їм швидко переміщуватись за необхідності.

"Це дасть нам змогу виявляти об'єкти, що летять низько, і нейтралізувати їх", - наголосив командувач литовської армії.

Він додав, що у НАТО наразі немає єдиного рішення для виявлення й нейтралізації ворожих дронів. Вайкшнорас нагадав, що нещодавно було запущено операцію "Східний вартовий" для допомоги країнам, поки вони не створять національні системи.