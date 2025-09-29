RU

Война в Украине

В Литве сделали заявление по защите от дронов: 100% гарантировать не можем

Фото: Раймундас Вайкшнорас, командующий Вооруженными силами Литвы (kariuomene.lt)
Автор: Валерий Ульяненко

Литва собирается в ближайшие годы потратить на противовоздушную оборону 500 миллионов евро. Однако и этого не хватит для 100-процентной защиты ее воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова командующего Вооруженных сил страны Раймундаса Вайкшнораса, которого цитирует LRT.

По его словам, сначала планируется усиление приграничья и стратегических объектов. В то же время, подчеркнул он, Литва не может гарантировать полную безопасность воздушного пространства, "как и все страны НАТО".

Вайкшнорас отметил, что полное покрытие оборонных расходов требует значительно больше денег. Он добавил, что речь идет о 10% ВВП страны.

"Управление ожиданиями очень важно. Внимание будет уделяться стратегическим объектам, а не только границам", - сообщил он.

По словам Вайкшнораса, литовские Вооруженные силы сделают акцент на мобильности оборонных систем, что позволит им быстро перемещаться при необходимости.

"Это позволит нам выявлять низко летящие объекты и нейтрализовать их", - подчеркнул командующий литовской армии.

Он добавил, что в НАТО пока нет единого решения для выявления и нейтрализации вражеских дронов. Вайкшнорас напомнил, что недавно была запущена операция "Восточный страж" для помощи странам, пока они не создадут национальные системы.

 

Дроны над странами ЕС

Напомним, в последние недели зафиксирована волна вторжения беспилотников над Данией, Польшей и Румынией. Кроме того, российские истребители нарушали воздушное пространство Эстонии.

27 сентября в Дании подтвердили, что ночью над несколькими объектами Министерства обороны заметили "неизвестные дроны". За два дня до этого беспилотники зафиксировали над аэропортами Дании в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп.

29 сентября в Дании начались совместные учения "Крылья обороны" с участием датских и украинских военных, во время которых происходит отработка противодействия ударным беспилотникам.

