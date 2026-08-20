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Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Литві виступили з неочікуваною пропозицію щодо України після нової атаки РФ

14:33 20.08.2026 Чт
2 хв
Глава МЗС Будріс терміново звернувся до союзників
aimg Юлія Капітонова
Фото: Кястутіс Будріс, глава МЗС Литви (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна повинна отримати повноправне членство в Європейському союзі до 2030 року.

З такою заявою виступив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

Литовський міністр відреагував на нову масовану атаку Росії на Україну, яка відбулася вночі 20 серпня.

Він звернув увагу на те, що Кремль навіть не замислюється над можливістю завершення війни.

Все, що наразі роблять росіяни, - продовжують вбивати мирне населення України.

На цьому тлі він нагадав, як важливо зробити все можливе для посилення української ППО, а також збільшення військової, енергетичної та фінансової підтримки Києва.

На переконання Будріса, потужний санкційний тиск на воєнну машину РФ дійсно може її зупинити.

"Також ми маємо повністю інтегрувати Україну в євроатлантичні та європейські структури, починаючи з повноправного членства в ЄС до 2030 року. Місце України - у європейській родині, і її шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції має залишатися нашим стратегічним пріоритетом", - наголосив глава МЗС Литви.

Атака РФ на Київ та область 20 серпня

Протягом ночі у столиці та в області лунали гучні вибухи - Росія атакувала регіон ракетами і дронами.

Пізніше з'ясувалося, що в Броварах на тлі російських ударів сталася аварія на електромережах.

Окрім того, стало відомо, що частина Києва залишилася без світла.

Вранці 20 серпня у ПС ЗСУ відзвітували, скільки саме ворожих цілей вдалося знешкодити цього разу.

До речі, РБК-Україна опублікувало спеціальний репортаж зі столиці - дивіться фото та відео.

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