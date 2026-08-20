В Литве выступили с неожиданным предложением по Украине после новой атаки РФ

Литовский министр отреагировал на новую массированную атаку России на Украину, которая произошла ночью 20 августа.

Он обратил внимание на то, что Кремль даже не задумывается о возможности завершения войны.

Все, что сейчас делают россияне, - продолжают убивать мирное население Украины.

На этом фоне он напомнил, как важно сделать все возможное для усиления украинской ПВО, а также для увеличения военной, энергетической и финансовой поддержки Киева.

По убеждению Будриса, мощное санкционное давление на военную машину РФ действительно может остановить ее.

"Также мы должны полностью интегрировать Украину в евроатлантические и европейские структуры, начиная с полноправного членства в ЕС до 2030 года. Место Украины - в европейской семье, и ее путь к европейской и евроатлантической интеграции должен оставаться нашим стратегическим приоритетом", - подчеркнул глава МИД Литвы.