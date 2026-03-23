У Литві підняли авіацію через падіння невідомого дрона біля кордону з Білоруссю

"З огляду на ситуацію, що склалася, завтра о 10.00 я скликаю засідання Комісії з національної безпеки, на якому буде представлено всі обставини, пов'язані з цим інцидентом", - зазначила вона.

Ругінене розповіла, що об'єкт, який впав у Варенському районі, не становить небезпеки для місцевих жителів.

"На місці події працюють поліція, Департамент пожежної охорони та порятунку, до місця події прямують вертоліт ВПС та інші сили - активовано план "Щит". Усією відкритою інформацією Литовська армія буде регулярно ділитися з громадськістю і якомога швидше", - наголосила прем'єрка Литви.

Зазначається, що інцидент стався о 3:04 ночі понеділка, 23 березня.

Нагадаємо, нещодавно російський безпілотник виявили на території молдавського села Тудора на півдні країни. Згідно з оцінкою влади, дрон ніс вибухівку.

Крім того, раніше фіксувалися порушення повітряного простору Польщі та Румунії російськими безпілотниками. Крім того, військові дрони також перетинали територію Литви з Білорусі у липні.