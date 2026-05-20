У Литві оголосили повітряну тривогу та підняли винищувачі через дрон із Білорусі

У Литві оголосили повітряну тривогу та підняли винищувачі НАТО через загрозу дронів поблизу кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

"Литва оголосила повітряну тривогу в деяких частинах країни після того, як поблизу кордону було виявлено підозрілий безпілотник, що наближається з Білорусі", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що через загрозу дронів було активовано патрулювання повітряного простору НАТО в Балтійських країнах.

"Цей інцидент схожий на той, що ми спостерігали останніми днями в Латвії та Естонії; попередження мешканців є стандартним превентивним заходом", - повідомили військові, яких цитує LRT.

Активність дронів була зафіксована в районах поблизу кордону, поблизу Ігналінського, Утенського, Зарасайського та Швянчонського районів на сході Литви. Пізніше попередження було поширено на столицю Вільнюс та навколишній регіон.

Мешканці цих районів отримали повідомлення про громадське попередження про можливе перебування безпілотника поблизу, при цьому в цих районах було оголошено жовтий рівень тривоги щодо повітряної загрози.

Пізніше у Вільнюському районі було оголошено "червоний" - терміновий - рівень тривоги.

Військові зазначили, що місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії було активовано після того, як радіолокаційну сигнатуру було виявлено на території Білорусі.

Повітряний простір над аеропортом Вільнюса був закритий у середу о 10:00 після оголошення повітряної тривоги.