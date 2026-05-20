В Литве объявили воздушную тревогу и подняли истребители из-за дрона из Беларуси

В Литве объявили воздушную тревогу и подняли истребители НАТО из-за угрозы дронов вблизи границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"Литва объявила воздушную тревогу в некоторых частях страны после того, как вблизи границы был обнаружен подозрительный беспилотник, приближающийся из Беларуси", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за угрозы дронов было активировано патрулирование воздушного пространства НАТО в Балтийских странах.

"Этот инцидент похож на тот, что мы наблюдали в последние дни в Латвии и Эстонии; предупреждение жителей является стандартной превентивной мерой", - сообщили военные, которых цитирует LRT.

Активность дронов была зафиксирована в районах вблизи границы, вблизи Игналинского, Утенского, Зарасайского и Швянчонского районов на востоке Литвы. Позже предупреждение было распространено на столицу Вильнюс и окружающий регион.

Жители этих районов получили сообщение об общественном предупреждении о возможном пребывании беспилотника поблизости, при этом в этих районах был объявлен желтый уровень тревоги по воздушной угрозе.

Позже в Вильнюсском районе был объявлен "красный" - срочный - уровень тревоги.

Военные отметили, что миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии была активирована после того, как радиолокационная сигнатура была обнаружена на территории Беларуси.

Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было закрыто в среду в 10:00 после объявления воздушной тревоги.