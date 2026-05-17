У Латвії знову попереджали про повітряну загрозу через невідомий дрон
Вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу в латвійському повітряному просторі у низці прикордонних з Росією районах через появу невідомого дрона в небі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу збройних сил Латвії.
Латвійські збройні сили зазначили, що спільно з союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу.
Армія посилила потенціал протиповітряної оборони на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.
"Поки триває російська агресія в Україні, можливі повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього", - йдеться у заяві.
Мешканців закликали сховатися, дотримуючись дотримуйтесь принципу "двох стін", закрити вікна та двері.
Згодом в латвійські армії повідомили, що повітряна загроза усунута.
Там також підтвердили, що в повітряний простір Латвії влетів один безпілотник. Згодом дрон залишив повітряний простір країни.
Були задіяні винищувачі місії патрулювання повітряного простору НАТО в Балтії.
Дрони у Латвії та Фінляндії
Нагадаємо, у ніч на 7 травня невідомі безпілотники порушили повітряний простір Латвії з боку Росії. Повітряні сили країни повідомили про падіння двох дронів.
За даними місцевих ЗМІ, один з безпілотників потрапив у нафтовий резервуар у місті Резекне.
Тим часом Фінляндія не стала перехоплювати дрони, які порушили її повітряний простір, оскільки вони перебували надто близько до кордону з Росією.