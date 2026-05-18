НАТО має засоби, щоб зрівняти з землею бази Росії в Калінінграді, - глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Росія має боятися відповіді НАТО, а не вважати Калінінград гарантією власної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung .

Росія перетворила Калінінградську область на потужний військовий плацдарм із системами ППО та ракетними комплексами, однак, за словами Будріса, Альянс має ресурси, щоб не допустити використання цього потенціалу проти країн НАТО.

"Ми маємо показати росіянам, що здатні прорвати їхню маленьку фортецю, яку вони збудували в Калінінграді", - наголосив він.

Йдеться саме про фактор стримування, який має змусити Росію відмовитися від агресивних дій проти країн Альянсу.

"У разі необхідності НАТО має засоби, щоб зрівняти з землею російські бази протиповітряної оборони та ракетні бази, розташовані там", - додав глава МЗС Литви.

Будріс також попередив, що Європа не повинна недооцінювати ризики можливого конфлікту з Росією. На його думку, у разі провалу системи стримування наслідки війни відчують не лише країни східного флангу НАТО, а й уся Європа.

"Уявлення, що конфлікт із Москвою торкнеться лише безпосередніх сусідів Росії, є небезпечною помилкою. Це частина російської пропаганди. Якщо лінія фронту провалиться, все завалиться - ЄС, економіка, соціальний лад", - зазначив міністр.

Він додав, що європейським країнам доведеться посилювати власну обороноздатність і переглядати підходи до безпеки, якщо роль США у захисті Європи зменшиться.