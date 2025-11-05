Литва запропонувала Україні допомогу з газом, - Зеленський

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів хорошу розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Глава держави нагадав, що Литва дуже допомагає Україні від самого початку цієї війни, і Київ дуже цінує всю надану підтримку.

"Зараз, перед початком зими, коли ми потребуємо енергетичної підтримки, Литва знову готова нам допомогти. Гітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це. Домовилися, що наші команди працюватимуть", - повідомив Зеленський.

Президенти також обговорили можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами.

"Я запропонував нашу допомогу. Будемо працювати, щоб було більше безпеки в нашому регіоні й у дружній Литві", - зазначив Зеленський.

За його словами, також узгодили позиції країн в дипломатії та скоординували заходи на найближчий час.

"Поінформував про ситуацію на полі бою. Наші воїни лінію оборони тримають усупереч російським наративам у медіа. Дякую за підтримку!", - додав український президент.