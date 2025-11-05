Литва предложила Украине помощь с газом, - Зеленский

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел хороший разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Глава государства напомнил, что Литва очень помогает Украине с самого начала этой войны, и Киев очень ценит всю оказанную поддержку.

"Сейчас, перед началом зимы, когда мы нуждаемся в энергетической поддержке, Литва снова готова нам помочь. Гитанас предложил поддержку по газу. Спасибо за это. Договорились, что наши команды будут работать", - сообщил Зеленский.

Президенты также обсудили возможные угрозы для Литвы из Беларуси из-за гибридных атак миграционными волнами и воздушными объектами.

"Я предложил нашу помощь. Будем работать, чтобы было больше безопасности в нашем регионе и в дружественной Литве", - отметил Зеленский.

По его словам, также согласовали позиции стран в дипломатии и скоординировали меры на ближайшее время.

"Проинформировал о ситуации на поле боя. Наши воины линию обороны держат вопреки российским нарративам в медиа. Спасибо за поддержку!", - добавил украинский президент.