Литва висловила протест Росії через атаки на мирних українців

Міністерство закордонних справ Литви у вівторок, 27 травня, вручило представнику посольства Росії ноту протесту у зв'язку з триваючими воєнними злочинами російської армії та вбивствами українських мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Литви.
"Литва рішуче засуджує вбивства беззбройних українських військовослужбовців і посилені обстріли міст України ракетами та безпілотниками. В результаті цих нападів руйнуються або отримують серйозні поранення невинні громадянські особи, включаючи дітей, а також руйнується громадянська інфраструктура", - йдеться в повідомленні МЗС.
Міністерство відзначає, що дані дії вважаються воєнним злочином і не мають терміну давності, і "всі винні в цих злочинах рано або пізніше будуть залучені до відповідальності за свої дії".
"Литва також звертає увагу, що, уникаючи зобов’язання припинити вогонь терміном як мінімум на 30 днів, Росія демонструє агресивний настрій на продовження розв’язаної війни й по суті відвертає зусилля міжнародної спільноти від припинення вбивств громадян України. Литва продовжує робити все можливе, щоб підтримати зусилля України захиститися від агресорів", - наголосили у МЗС Литви.
Нагадаємо, масовані удари Росії по Україні тривали три ночі поспіль. Ворог запускає рекордну кількість дронів та застосовує ракети, покриваючи ударами територію від півночі до півдня.
Зокрема, у ніч на 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.
Також у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.
У ніч на 26 травня Росія запустила по території України рекордну кількість ударних дронів та крилаті ракети.
А у ніч на 27 травня ворог запустив 60 дронів з п'яти напрямків.
Детальніше про те, що стоїть за цими атаками і якими темпами ворог може далі масовано атакувати - в матеріалі РБК-Україна.
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