РФ запускала "Шахеди" з п'яти напрямків: як вночі відпрацювала українська ППО

Російська армія у ніч на 27 травня, атакувала дронами різних типів з п'яти напрямків. Сили ППО працювали у 12 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних дронів у 3 локаціях.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих дрони типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. 35 - збито вогневими засобами ураження, 8 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

У ніч на 27 травня, з 23:50 26 травня, противник атакував 60-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряні атаки РФ

Нагадаємо, минулими вихідними російські військові завдали трьох масованих комбінованих атак по території України.Зокрема, у ніч на 26 травня агресор обстріляв країну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та випустив по країні понад 300 ударних "Шахедів".

Більш детально про причини масованих ударів та прогноз щодо майбутнього розвитку подій, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

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