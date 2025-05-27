Литва выразила протест России из-за атак на мирных украинцев

Министерство иностранных дел Литвы во вторник, 27 мая, вручило представителю посольства России ноту протеста в связи с продолжающимися военными преступлениями российской армии и убийствами украинских мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.
"Литва решительно осуждает убийства безоружных украинских военнослужащих и усиленные обстрелы городов Украины ракетами и беспилотниками. В результате этих нападений разрушаются или получают серьезные ранения невинные гражданские лица, включая детей, а также разрушается гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении МИД.
Министерство отмечает, что данные действия считаются военным преступлением и не имеют срока давности, и "все виновные в этих преступлениях рано или поздно будут привлечены к ответственности за свои действия".
"Литва также обращает внимание, что, избегая обязательства прекратить огонь сроком как минимум на 30 дней, Россия демонстрирует агрессивный настрой на продолжение развязанной войны и по сути отвлекает усилия международного сообщества от прекращения убийств граждан Украины. Литва продолжает делать все возможное, чтобы поддержать усилия Украины защититься от агрессоров", - отметили в МИД Литвы.
Напомним, массированные удары России по Украине продолжались три ночи подряд. Враг запускает рекордное количество дронов и применяет ракеты, покрывая ударами территорию от севера до юга.
В частности, в ночь на 24 мая, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов.
Также в ночь на 25 мая россияне атаковали 13 областей Украины. Тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.
В ночь на 26 мая Россия запустила по территории Украины рекордное количество ударных дронов и крылатые ракеты.
А в ночь на 27 мая враг запустил 60 дронов с пяти направлений.
Подробнее о том, что стоит за этими атаками и какими темпами враг может дальше массированно атаковать - в материале РБК-Украина.
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