Литва выразила протест России из-за атак на мирных украинцев

"Литва решительно осуждает убийства безоружных украинских военнослужащих и усиленные обстрелы городов Украины ракетами и беспилотниками. В результате этих нападений разрушаются или получают серьезные ранения невинные гражданские лица, включая детей, а также разрушается гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении МИД.

Министерство отмечает, что данные действия считаются военным преступлением и не имеют срока давности, и "все виновные в этих преступлениях рано или поздно будут привлечены к ответственности за свои действия".

"Литва также обращает внимание, что, избегая обязательства прекратить огонь сроком как минимум на 30 дней, Россия демонстрирует агрессивный настрой на продолжение развязанной войны и по сути отвлекает усилия международного сообщества от прекращения убийств граждан Украины. Литва продолжает делать все возможное, чтобы поддержать усилия Украины защититься от агрессоров", - отметили в МИД Литвы.