Литва відправила в Україну протидронові системи, електрогенератори та інше обладнання

Литовська Служба охорони державного кордону (СОДК) відправила в Україну три мікроавтобуси з обладнанням для блокування дронів, електрогенераторами, комплектами теплого одягу та безконтактними термометрами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DELFI.lt.
За даними DELFI.lt, литовські прикордонники передадуть своїм колегам п'ять систем SkyWiper (EDM4S) для блокування дронів (разом із комплектуючими), три бензинові електрогенератори RS 7541 PAE у повній комплектації, 2345 предметів форми одягу прикордонної служби - комплектів теплої нижньої білизни та 864 безконтактні термометри KI-8271.
Як зазначила СОДК, антидронне обладнання для України у виробника NT Service придбала громадська організація Mēlyna Geltona (Синє-Жовте).
Ця партія допомоги, за інформацією DELFI.lt, укомплектована за проханням військовослужбовців України.
Видання нагадало, що минулого року литовські прикордонники також відправляли своїм колегам в Україні вантажі з різним обладнанням та речами, серед яких були електрогенератори, професійні радіостанції, удароміцні планшетні комп'ютери, прилади для вимірювання радіації, індивідуальні дозиметри, сухі пайки, комплекти та предмети польової форми співробітників СОДК.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у Литві пройшли мінометні навчання для українських військових. Перша група вже повертається на поле бою.
Крім того, ми писали, що міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив: завтра під час "Рамштайну" стане відомо, хто з країн відправить танки для України. Він також зауважив, що йдеться про сотні одиниць бронетехніки.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів впевнений, що Європа і США зможуть домовитись щодо надання танків для України.
Крім того, Польща вже готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиницею боєприпасів, проте лише в рамках широкої коаліції.
Детальніше про можливі постачання німецьких важких машин Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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