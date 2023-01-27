В Литві закінчились навчання першої мінометної групи військових ЗСУ

В Литві пройшли мінометні навчання для українських військових. Перша група вже повертається на поле бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Павлюка в Telegram.

"На поле бою повертаються підготовлені в Литві мінометні групи українських захисників", - заявив Павлюк.

Він розповів, що вогнева міць мінометів калібру 60 мм підтримує дії піхоти під час штурмових та інших операцій, та є особливо ефективною в урбанізованій та пересіченій місцевостях

Також Павлюк додав, що Збройні сили Литовської республіки зазначили, що незабаром буде проведено навчання ще однієї групи.