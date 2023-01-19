Прем'єр Нідерландів впевнений, що Європа і США зможуть домовитись щодо танків для України
Зараз ведуться дискусії про необхідність здійснити наступний крок в допомозі для України, а саме країни обговорюють надання німецьких танків для Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте для CNN.
"Була широка підтримка надсилання військового спорядження. Ми стільки відправили з початку війни. Звичайно, ведуться дискусії щодо танків, і тут проблема в тому, що це буде наступний крок у боротьбі. Це може бути необхідним, але я розумію, що німці та інші кажуть, що потрібна широка коаліція", - заявив Рютте.
Прем'єр-міністр зазначив, що нині "вирішально важливо", щоб Україна виграла війну, але зазначив, що партнери мають бути чесні з українським президентом Володимиром Зеленським.
"Ви також повинні бути чесними з ним (Зеленським - ред.) і сказати, якщо ви хочете надати танки, наприклад, на такому рівні на якому він їх просить, необхідно, щоб ми робили це не лише однією країною, а групою країн", - наголосив він.
Прем'єр-міністр Нідерландів сказав, що він "досить упевнений", що Європа і США таки зможуть завершити свій "діалог" щодо танків.
Нагадаємо, вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, лише якщо США, своєю чергою, постачатимуть Abrams.
Проте у Білому домі у відповідь Шольцу заявили, що країни самі мають вирішувати, яку воєнну допомогу надавати Києву.
Більш детально про можливі постачання німецьких важких машин Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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