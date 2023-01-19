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Польща пообіцяла новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

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Польща, Четвер 19 січня 2023 17:27
Польща пообіцяла новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде Фото: Польща пообіцяла новий пакет допомоги Україні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Новий пакет допомоги від Польщі буде містити зенітні гармати С-60 та 155-мм гаубиці "КРАБ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну декларацію 10 країн НАТО.

"Польща продовжуватиме надавати Україні військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки буде необхідно", - йдеться в декларації.

Новий польський пакет складається із зенітних установок С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них. До того ж країна вже передала 42 бойові машини піхоти разом із комплектом підготовки для двох механізованих батальйонів.

До України також продовжуються поставки 155-мм гаубиць КРАБ та різні види боєприпасів. Також Польщею буде проводиться постійна медична та інженерна підготовка.

Крім того, Польща готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиницею боєприпасів, проте лише в рамках широкої коаліції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що є багато країн, які погоджуються з передачею танків, проте вони чекають на рішення країни, яка має на них права.

РБК-Україна повідомляло, що вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, проте за однієї умови.

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