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Литва отправила в Украину противодроновые системы, электрогенераторы и другое оборудование

Фото: литовские пограничники передали украинским коллегам помощь (facebook.com/LRVRM1)
Автор: Татьяна Зарембо

Литовская Служба охраны государственной границы (СОГГ) отправила в Украину три микроавтобуса с оборудованием для блокировки дронов, электрогенераторами, комплектами теплой одежды и бесконтактными термометрами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DELFI.lt.

По данным DELFI.lt, литовские пограничники передадут своим коллегам пять систем SkyWiper (EDM4S) для блокировки дронов (вместе с комплектующими), три бензиновых электрогенератора RS 7541 PAE в полной комплектации, 2345 предметов формы одежды пограничной службы - комплектов теплого нижнего белья, 864 бесконтактных термометра KI-8271.

Как отметила СОГГ, антидроновое оборудование для Украины у производителя NT Service приобрела общественная организация Mēlyna Geltona (Сине-Желтое).

Эта партия помощи, по информации DELFI.lt, укомплектована по просьбе военнослужащих Украины.

Издание напомнило, что в прошлом году литовские пограничники также отправляли своим коллегам в Украине грузы с различным оборудованием и вещами, среди которых были электрогенераторы, профессиональные радиостанции, ударопрочные планшетные компьютеры, приборы для измерения радиации, индивидуальные дозиметры, сухие пайки, комплекты и предметы полевой формы сотрудников СОГГ.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что в Литве прошли минометные учения для украинских военных. Первая группа уже возвращается на поле боя.

Кроме того, мы писали, что министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил: завтра во время "Рамштайна" станет известно, кто из стран отправит танки для Украины. Он также отметил, что речь идет о сотнях единиц бронетехники.

Напомним, премьер-министр Нидерландов уверен, что Европа и США смогут договориться о предоставлении танков для Украины.

Кроме того, Польша уже готова передать роту танков Leopard 2 с 1000 единиц боеприпасов, однако лишь в рамках широкой коалиции.

Детальнее о возможных поставках немецких тяжелых машин Украине можете узнатьв материале РБК-Украина.

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