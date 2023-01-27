Литва отправила в Украину противодроновые системы, электрогенераторы и другое оборудование

По данным DELFI.lt, литовские пограничники передадут своим коллегам пять систем SkyWiper (EDM4S) для блокировки дронов (вместе с комплектующими), три бензиновых электрогенератора RS 7541 PAE в полной комплектации, 2345 предметов формы одежды пограничной службы - комплектов теплого нижнего белья, 864 бесконтактных термометра KI-8271.

Как отметила СОГГ, антидроновое оборудование для Украины у производителя NT Service приобрела общественная организация Mēlyna Geltona (Сине-Желтое).

Эта партия помощи, по информации DELFI.lt, укомплектована по просьбе военнослужащих Украины.

Издание напомнило, что в прошлом году литовские пограничники также отправляли своим коллегам в Украине грузы с различным оборудованием и вещами, среди которых были электрогенераторы, профессиональные радиостанции, ударопрочные планшетные компьютеры, приборы для измерения радиации, индивидуальные дозиметры, сухие пайки, комплекты и предметы полевой формы сотрудников СОГГ.