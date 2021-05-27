Литва усилит охрану на границе с Беларусью

В Литве планируют усилить охрану на границе с Беларусью . В частности, планируется установить максимальное число видеокамер на всем участке границы с этой страной.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает Delfi .

По ее словам, власти предусмотрели несколько направлений в решениях.

"Первое решение связано с долгосрочной перспективой. Наша цель - покрыть всю границу с Беларусью камерами наблюдения. Поэтому сегодня я поручила подготовку плана потребностей и возможностей, чтобы граница как можно быстрее была покрыта системой наблюдения", - сказала Билотайте.

Министр заявила, что будут найдены все финансовые ресурсы, чтобы граница как можно быстрее была покрыта камерами наблюдения.