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Литва усилит охрану на границе с Беларусью

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Вильнюс, Четверг 27 мая 2021 12:49
Литва усилит охрану на границе с Беларусью Фото: министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте (facebook com LRVRM)
Автор: Анастасия Рокитна

В Литве планируют усилить охрану на границе с Беларусью. В частности, планируется установить максимальное число видеокамер на всем участке границы с этой страной.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает Delfi.

По ее словам, власти предусмотрели несколько направлений в решениях.

"Первое решение связано с долгосрочной перспективой. Наша цель - покрыть всю границу с Беларусью камерами наблюдения. Поэтому сегодня я поручила подготовку плана потребностей и возможностей, чтобы граница как можно быстрее была покрыта системой наблюдения", - сказала Билотайте.

Министр заявила, что будут найдены все финансовые ресурсы, чтобы граница как можно быстрее была покрыта камерами наблюдения.

Отметим, Литва закрыла свое небо для белорусских авиакомпаний.

Напомним, в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

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