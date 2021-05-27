Литва посилить охорону на кордоні з Білоруссю
У Литві планують посилити охорону на кордоні з Білоруссю. Зокрема, планується встановити максимальну кількість відеокамер на всій ділянці кордону з цією країною.
Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє Delfi.
За її словами, влада передбачила кілька напрямків у рішеннях.
"Перше рішення пов'язане з довгостроковою перспективою. Наша мета - покрити весь кордон з Білоруссю камерами спостереження. Тому сьогодні я доручила підготовку плану потреб і можливостей, щоб кордон якомога швидше був покритий системою спостереження", - сказала Білотайте.
Міністр заявила, що будуть знайдені всі фінансові ресурси, щоб кордон якомога швидше був покритий камерами спостереження.
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