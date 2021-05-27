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Литва посилить охорону на кордоні з Білоруссю

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Вільнюс, Четвер 27 травня 2021 12:49
Литва посилить охорону на кордоні з Білоруссю Фото: міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте (facebook com LRVRM)
Автор: Анастасія Рокитна

У Литві планують посилити охорону на кордоні з Білоруссю. Зокрема, планується встановити максимальну кількість відеокамер на всій ділянці кордону з цією країною.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє Delfi.

За її словами, влада передбачила кілька напрямків у рішеннях.

"Перше рішення пов'язане з довгостроковою перспективою. Наша мета - покрити весь кордон з Білоруссю камерами спостереження. Тому сьогодні я доручила підготовку плану потреб і можливостей, щоб кордон якомога швидше був покритий системою спостереження", - сказала Білотайте.

Міністр заявила, що будуть знайдені всі фінансові ресурси, щоб кордон якомога швидше був покритий камерами спостереження.

Зазначимо, Литва закрила своє небо для білоруських авіакомпаній.

Нагадаємо, опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

У неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

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