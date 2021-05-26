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Литва закрыла свое небо для белорусских авиакомпаний

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Литва, Среда 26 мая 2021 17:35
Литва закрыла свое небо для белорусских авиакомпаний Фото: Литва закрыла небо для белорусских авиакомпаний (фото pixabay.com)
Автор: Андрей Василюк

Правительство Литвы 26 мая запретило заходить в воздушное пространство страны белорусским авиаперевозчикам. Запрет вступает в силу с 3 часов ночи 27 мая.

Об этом сказал на заседании правительства министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, сообщает Delfi.

Отмечается, что запрет действует, прежде всего, для белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.

"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", - сказал Скуодис.

Агентство ЕС по авиационной безопасности во вторник рекомендовало всем компаниям Евросоюза избегать воздушного пространства Беларуси. В свою очередь Литва со вторника уже запретила пользоваться аэропортами Литвы, если полет осуществляется через воздушное пространство Беларуси.

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам других стран Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций. Причина такой рекомендации - сомнения в уважении Минска к международным правилам гражданской авиации после принудительной посадки самолета в Минске и задержания белорусского оппозиционера.

В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.

Рейс белорусской "Белавиа" Минск - Барселона 26 мая уже не пустили в воздушное пространство Польши.

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