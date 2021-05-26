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Украина усиленно охраняет границы с Беларусью и Россией

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Киев, Среда 26 мая 2021 14:15
Украина усиленно охраняет границы с Беларусью и Россией Фото: глава ГПСУ Украины Сергей Дейнеко (ГПСУ)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинские пограничники осуществляют охрану границ с Россией и Беларусью в усиленном варианте. Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил о возможной опасности из этих направлений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По его словам, оттуда опасность может прийти в любой момент.

"У нас есть определенные процедуры, такие как контроль второй линии, и каждый день мы не пропускаем около 100-150 иностранцев, преимущественно граждан РФ, которые не попадают на территорию Украины", - сообщил он.

Дейнеко отметил, что границы с Беларусью и РФ охраняют в усиленном режиме.

Отметим, сегодня в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

Напомним, Александр Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair после сообщения о взрывчатке.

Кроме того, он обратился к Западу и заявил о начале новой "не холодной, а ледяной войны".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у украинских границ остаются десятки тысяч российских военных.

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