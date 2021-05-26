Украина усиленно охраняет границы с Беларусью и Россией

Украинские пограничники осуществляют охрану границ с Россией и Беларусью в усиленном варианте. Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил о возможной опасности из этих направлений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.