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Литва - Украина: где смотреть матч

Новости » Спорт    07.09.2019 - 13:09
Литва - Украина: где смотреть матч
Фото: сборная Украины готовится к матчу с Литвой (ffu.ua)

Где и когда начнется поединок пятого тура отбора на Евро-2020

Сборная Литвы примет команду Украины в матче пятого тура отборочного раунда на Евро-2020 группы B. По мнению букмекеров, подопечные Андрея Шевченко являются безоговорочными фаворитами поединка.

7 сентября 19:00
Вильнюс, стадион ЛФФ

Матч отбора на Евро-2020 Литва - Украина начнется 7 сентября в 19:00 по киевскому времени в Вильнюсе на стадионе ЛФФ.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале ТРК "Украина". Кроме того, поединок можно будет увидеть в эфире специализированного "Футбол 1".

Напомним, на матче Литва - Украина ожидается аншлаг. Поединок состоится на стадионе ЛФФ, вместимость которого - более 5000 зрителей. Украинская ассоциация футбола забронировала 1000 мест для украинских фанатов.

Команда Андрея Шевченко провела четыре поединка и лидирует в группе. Сборная победила дома Сербию (5:0), Люксембург (1:0) и на выезде Люксембург (2:1), а также сыграла вничью с Португалией (0:0). Литва, в свою очередь, провела три матча и занимает последнее місце.

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