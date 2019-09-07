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Литва - Україна: де дивитися матч

Новини » Спорт    07.09.2019 - 13:09
Литва - Україна: де дивитися матч
Фото: збірна України готується до матчу з Литвою (ffu.ua)

Де і коли почнеться поєдинок п'ятого туру відбору на Євро-2020

Збірна Литви прийме команду України в матчі п'ятого туру відбіркового раунду на Євро-2020 групи B. На думку букмекерів, підопічні Андрія Шевченка є беззаперечними фаворитами поєдинку.

7 вересня 19:00
Вільнюс, стадіон ЛФФ

Матч відбору на Євро-2020 Литва - Україна розпочнеться сьогодні, 7 вересня, о 19.00 за київським часом у Вільнюсі на стадіоні ЛФФ.

Пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалах "України". Крім того, поєдинок можна буде побачити в ефірі спеціалізованого "Футбол 1".

Нагадаємо, на матчі Литва - Україна очікується аншлаг. Поєдинок відбудеться на стадіоні ЛФФ, місткість якого - понад 5000 глядачів. Українська асоціація футболу забронювала 1000 місць для українських фанатів.

Команда Андрія Шевченка провела чотири поєдинки і лідирує в групі. Збірна перемогла вдома Сербію (5:0), Люксембург (1:0) і на виїзді Люксембург (2:1), а також зіграла внічию з Португалією (0:0). Литва, у свою чергу, провела три матчі і займає останнє место.

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