Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора к Евро-2020

Фото: Украина - Сербия (twitter.com/FFUKRAINE)

Команда Андрея Шевченко забила 5 безответных голов

Сборная Украины в третьем туре группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 обыграла команду Сербии. Матч на "Арена Львов" завершился со счетом 5:0.

Подопечные Андрея Шевченко применили высокий прессинг в стартовые минуты. Что позволило на 26 минуте Цыганкову открыть счет, а уже через минуту он оформил дубль.

Затем Коноплянка на 46 минуте довел счет до разгромного. Через 13 минут Яремчук забил первый гол в составе сборной Украины.

На 75 минуте Коноплянка оформил дубль и установил окончательный счет.