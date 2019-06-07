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Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора к Евро-2020

Новости » Спорт    07.06.2019 - 23:47
Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора к Евро-2020
Фото: Украина - Сербия (twitter.com/FFUKRAINE)

Команда Андрея Шевченко забила 5 безответных голов

Сборная Украины в третьем туре группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 обыграла команду Сербии. Матч на "Арена Львов" завершился со счетом 5:0.

Подопечные Андрея Шевченко применили высокий прессинг в стартовые минуты. Что позволило на 26 минуте Цыганкову открыть счет, а уже через минуту он оформил дубль.

Затем Коноплянка на 46 минуте довел счет до разгромного. Через 13 минут Яремчук забил первый гол в составе сборной Украины.

На 75 минуте Коноплянка оформил дубль и установил окончательный счет.

Матч между Украиной и Сербией пройдет без болельщиков гостей Назначена бригада арбитров на матч отбора Евро-2020 Украина - Сербия
Новости Украины Сборная УкраиныСербияотборквалификацияЕвро-2020
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