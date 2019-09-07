Литва - Украина: анонс матча

Фото: сборная Украины готовится к матчу с Литвой (ffu.ua)

Готовимся к поединку пятого тура отборочного раунда на Евро-2020

Сборная Украины сыграет против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Трансляция начнется в 19:00, а смотреть игру можно телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры считают команду Шевченко безоговорочным фаворитом встречи. На поединке ожидается аншлаг.

7 сентября 19:00

Вильнюс, стадион ЛФФ

Команда Андрея Шевченко провела четыре поединка и лидирует в группе. Сборная победила дома Сербию (5:0), Люксембург (1:0) и на выезде Люксембург (2:1), а также сыграла вничью с Португалией (0:0).

Литва, в свою очередь, провела три матча и занимает последнее, 5 место в вартете. Сборная проиграла на выезде Люксембургу (1:2) и Сербии (1:4) и свела вничью поединок против Люксембурга (1:1) дома.

Украина и Литва ранее играли друг против друга восемь раз: пять побед в активе украинской сборной, две - у литовцев, еще одна встреча завершилась вничью.

Интересно, что сборная Литвы не побеждала в официальных матчах с октября 2016 года. После триумфа над Мальтой были преимущественно поражения и лишь иногда ничьи. Украина же не знает поражений в пяти официальных и товарищеских поединках кряду, выиграв три предыдущих.