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На матч Литва - Украина отбора Евро-2020 проданы все билеты

Новости » Спорт    28.08.2019 - 18:28
На матч Литва - Украина отбора Евро-2020 проданы все билеты
Фото: (lff.lt)

Вместительность арены более 5 тысяч зрителей

На матч между сборными Литвы и Украины в рамках отбора Евро-2020, который состоится 7 сентября в Вильнюсе, ожидается аншлаг. Как сообщает пресс-служба Литовской федерации футбола, все билеты на поединок проданы.

Продажа билетов на этот матч завершена и их больше нет в свободном доступе.

Поединок Литва - Украина состоится на стадионе ЛФФ, вместимость которого - более 5000 зрителей. Украинская ассоциация футбола забронировала 1000 мест для украинских фанатов.

Национальная сборная Украины по футболу соберется в Киеве 2 сентября и начнет свой сбор с открытой тренировки на стадионе НСК "Олимпийский", а 7 сентября в Вильнюсе сыграет квалификационный матч Евро-2020 против сборной Литвы. Поединок стартует в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины занимает первое место в отборочной группе B Евро-2020. У подопечных Андрея Шевченко 10 очков после четырех матчей. Сборная Литвы замыкает турнирную таблицу. После трех поединков у нее лишь одно очко в активе.

Напомним, сборная Украины выдала лучший за 20 лет старт в квалификациях.

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