Литва против Xiaomi и "чаевые" в Twitter. Главное из мира технологий

Министерство обороны Литвы советует пользователям избавиться от смартфонов китайской компании Xiaomi. Facebook представил новые устройства для видеозвонков, а Twitter разрешил оставлять блогерам "чаевые" в биткойнах.
РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий.
До конца 2021 года Apple официально покажет еще два продукта. В частности, новое поколение беспроводных наушников AirPods и ноутбук MacBook Pro.
Ожидается, что компания представит 14 и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с экранами mini-LED и процессорами Apple M1X.
А в число новинок следующего года, помимо iPhone и Apple Watch, войдут настольный компьютер Mac Pro, ноутбук MacBook Air, планшет iPad Pro, а также наушники AirPods Pro 2 с активным шумоподавлением.
Министерство обороны Литвы рекомендовало пользователям избавиться от смартфонов Xiaomi и вообще избегать покупки китайских гаджетов. В ведомстве пришли к выводу, что продукты Xiaomi имеют встроенную способность обнаруживать и подвергать цензуре определенные термины, а также следить за владельцем.
Согласно отчету Национального центра кибербезопасности Литвы, например, такие возможности ПО у Xiaomi Mi 10T 5G отключены для региона Европейского союза, но могут быть включены удаленно в любое время.
"Наша рекомендация - не покупать новые китайские телефоны и как можно скорее избавиться от уже приобретенных", - заявил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.
Тем временем Facebook выпускает два новых портативных дисплея Portal для видеозвонков. Это первое крупное обновление линейки, которая вышла еще в 2019 году.
Новые устройства Portal Go и Portal Plus уже доступны для предзаказа в США по цене 199 и 349 долларов соответственно. У Portal Go экран диагональю 10 дюймов, у Portal Plus - 14 дюймов. Дисплеи оснащены широкоугольной камерой, которая автоматически следит за человеком.
Устройства Portal предназначены полностью для видеозвонков и поддерживают Messenger, WhatsApp, Zoom, Cisco Webex, BlueJeans и GoToMeeting. Ожидается, что в декабре Portal добавит поддержку Microsoft Teams.
Сервис микроблогов Twitter сделал общедоступной функцию, которая позволяет отправлять блогерам "чаевые" в биткойнах. При этом сама социальная сеть не взимает процент.
Отправить вознаграждения можно будет тем блогерам, которые подключили эту специальную функцию - у них в профиле будет отображаться соответствующий значок.
Роботизированный пес компании Boston Dynamics приступил к патрулированию территории производственных цехов автомобильного гиганта Hyundai. Он помогает находить утечки и в целом следит за безопасностью на объекте.
Кроме того, другую модель Spot включили в состав группы специалистов по урегулированию претензий американской страховой компании Farmers Insurance. Он будет специализироваться на оценке ущерба, нанесенного различными катастрофами - ураганами, лесными пожарами, землетрясениями, торнадо и т.д.
Компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy разработали инновационный литий-углеродный аккумулятор, который можно заряжать за считанные минуты. Например, батарею для электроскутера можно зарядить всего за полторы минуты.
Химический состав батарей сочетает в себе преимущества суперконденсаторов с традиционными литий-ионными батареями. Он имеет высокопроизводительный анод аккумуляторного типа и катод, который отделен органическим электролитом. Как заявляют компании, в итоге аккумулятор не страдает от эффектов термической деградации и стабилен при высоких температурах.
Такая конструкция обеспечивает срок службы в 100 000 циклов перезарядки и более.
Народный банк Китая признал все транзакции с криптовалютами нелегальными. Согласно его позиции, все криптовалюты должны быть запрещены на территории Китая.
В заявлении говорится о том, что все криптовалюты, включая биткойн, не являются фиатными валютами и не могут быть введены в обращение на рынке. А все транзакции, связанные с криптовалютой, в том числе услуги, предоставляемые оффшорными биржами местным резидентам, являются нелегальной финансовой деятельностью.
Facebook запускает в Украине новый инструмент AMBER Alert. Ожидается, что он может повысить шанс найти пропавших детей.
Инструмент представляет собой оперативные сообщения, которые будут поступать пользователям о том, что в близкой к ним местности пропал ребенок. AMBER Alert будет показывать в ленте фото пропавшего ребенка и информацию куда обращаться, если пользователь его увидит.