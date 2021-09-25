Литва против Xiaomi и "чаевые" в Twitter. Главное из мира технологий

Apple готовит новый MacBook Pro

До конца 2021 года Apple официально покажет еще два продукта. В частности, новое поколение беспроводных наушников AirPods и ноутбук MacBook Pro.

Ожидается, что компания представит 14 и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с экранами mini-LED и процессорами Apple M1X.

А в число новинок следующего года, помимо iPhone и Apple Watch, войдут настольный компьютер Mac Pro, ноутбук MacBook Air, планшет iPad Pro, а также наушники AirPods Pro 2 с активным шумоподавлением.

Литва советует избавиться от смартфонов Xiaomi

Министерство обороны Литвы рекомендовало пользователям избавиться от смартфонов Xiaomi и вообще избегать покупки китайских гаджетов. В ведомстве пришли к выводу, что продукты Xiaomi имеют встроенную способность обнаруживать и подвергать цензуре определенные термины, а также следить за владельцем.

Согласно отчету Национального центра кибербезопасности Литвы, например, такие возможности ПО у Xiaomi Mi 10T 5G отключены для региона Европейского союза, но могут быть включены удаленно в любое время.

"Наша рекомендация - не покупать новые китайские телефоны и как можно скорее избавиться от уже приобретенных", - заявил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

Facebook представил дисплеи Portal для видеозвонков

Тем временем Facebook выпускает два новых портативных дисплея Portal для видеозвонков. Это первое крупное обновление линейки, которая вышла еще в 2019 году.

Новые устройства Portal Go и Portal Plus уже доступны для предзаказа в США по цене 199 и 349 долларов соответственно. У Portal Go экран диагональю 10 дюймов, у Portal Plus - 14 дюймов. Дисплеи оснащены широкоугольной камерой, которая автоматически следит за человеком.

Устройства Portal предназначены полностью для видеозвонков и поддерживают Messenger, WhatsApp, Zoom, Cisco Webex, BlueJeans и GoToMeeting. Ожидается, что в декабре Portal добавит поддержку Microsoft Teams.

Twitter разрешил давать любимым авторам чаевые в биткойнах

Сервис микроблогов Twitter сделал общедоступной функцию, которая позволяет отправлять блогерам "чаевые" в биткойнах. При этом сама социальная сеть не взимает процент.

Отправить вознаграждения можно будет тем блогерам, которые подключили эту специальную функцию - у них в профиле будет отображаться соответствующий значок.

Робопсов Spot устроили на завод и в страховую компанию

Роботизированный пес компании Boston Dynamics приступил к патрулированию территории производственных цехов автомобильного гиганта Hyundai. Он помогает находить утечки и в целом следит за безопасностью на объекте.

Кроме того, другую модель Spot включили в состав группы специалистов по урегулированию претензий американской страховой компании Farmers Insurance. Он будет специализироваться на оценке ущерба, нанесенного различными катастрофами - ураганами, лесными пожарами, землетрясениями, торнадо и т.д.

Аккумулятор с супербыстрой зарядкой

Компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy разработали инновационный литий-углеродный аккумулятор, который можно заряжать за считанные минуты. Например, батарею для электроскутера можно зарядить всего за полторы минуты.

Химический состав батарей сочетает в себе преимущества суперконденсаторов с традиционными литий-ионными батареями. Он имеет высокопроизводительный анод аккумуляторного типа и катод, который отделен органическим электролитом. Как заявляют компании, в итоге аккумулятор не страдает от эффектов термической деградации и стабилен при высоких температурах.

Такая конструкция обеспечивает срок службы в 100 000 циклов перезарядки и более.

Китай объявил транзакции с криптовалютыми нелегальными

Народный банк Китая признал все транзакции с криптовалютами нелегальными. Согласно его позиции, все криптовалюты должны быть запрещены на территории Китая.

В заявлении говорится о том, что все криптовалюты, включая биткойн, не являются фиатными валютами и не могут быть введены в обращение на рынке. А все транзакции, связанные с криптовалютой, в том числе услуги, предоставляемые оффшорными биржами местным резидентам, являются нелегальной финансовой деятельностью.

Facebook поможет искать пропавших детей в Украине

Facebook запускает в Украине новый инструмент AMBER Alert. Ожидается, что он может повысить шанс найти пропавших детей.

Инструмент представляет собой оперативные сообщения, которые будут поступать пользователям о том, что в близкой к ним местности пропал ребенок. AMBER Alert будет показывать в ленте фото пропавшего ребенка и информацию куда обращаться, если пользователь его увидит.