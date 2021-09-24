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Банк Китая признал нелегальными операции с криптовалютами. И требует их запретить

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Пекин, Пятница 24 сентября 2021 13:46
Банк Китая признал нелегальными операции с криптовалютами. И требует их запретить Фото: биткойн намерены запретить в Китае (Chesnot/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Народный банк Китая признал все транзакции с криптовалютами нелегальными. Согласно заявлению регулятора, все криптовалюты должны быть запрещены на территории Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В заявлении Народного банка Китая говорится о том, что все криптовалюты, включая биткойн, не являются фиатными валютами и не могут быть введены в обращение на рынке. А все транзакции, связанные с криптовалютой, в том числе услуги, предоставляемые оффшорными биржами местным резидентам, являются нелегальной финансовой деятельностью.

Как пишет Bloomberg, на этом заявлении биткойн сразу упал на 5,5%. Китайское агентство экономического планирования также заявило, что для Пекина является неотложной задачей искоренить майнинг криптовалют. В том числе, для достижения целей по снижению выбросов углекислого газа.

Напомним, ранее США ввели санкции против российско-чешской платформы для обмена криптовалют, которая помогала хакерам.

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