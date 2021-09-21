ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Apple представит новые AirPods и MacBook Pro до конца года, - Bloomberg

Новина українською →
Вторник 21 сентября 2021 14:24
Apple представит новые AirPods и MacBook Pro до конца года, - Bloomberg Фото: Apple представит новые AirPods и MacBook Pro до конца года (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Apple до конца 2021 года официально покажет еще два продукта. В частности, будет представлены новое поколение беспроводных наушников AirPods и ноутбука MacBook Pro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, компания представит обновленные беспроводные наушники AirPods 3 и 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с экранами mini-LED и процессорами Apple M1X.

Кроме того, в 2022 году Apple планирует выпустить новые смарт-часы Apple Watch и следующее поколение iPhone, которые получат более серьезное обновление, чем Apple Watch Series 7 и iPhone 13.

В число новинок следующего года также войдут настольный компьютер Mac Pro, ноутбук MacBook Air, планшет iPad Pro, а также наушники AirPods Pro 2 с активным шумоподавлением.

Напомним,

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple
NEWS
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами