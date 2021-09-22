Минобороны Литвы призывает избавляться от смартфонов Xiaomi: в чем причина
Министерство обороны Литвы рекомендует потребителям избегать покупки китайских смартфонов и избавиться от уже приобретенных. Речь идет в частности о смартфонах Xiaomi.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что в Минобороны Литвы пришли к выводу, что смартфоны Xiaomi имеют встроенную способность обнаруживать и подвергать цензуре такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "Движение за демократию".
Например, в отчете Национального центра кибербезопасности Литвы говорится, что эти возможности программного обеспечения смартфона Xiaomi Mi 10T 5G отключены для региона Европейского союза, но могут быть включены удаленно в любое время.
"Наша рекомендация - не покупать новые китайские телефоны и как можно скорее избавиться от уже приобретенных", - заявил заместитель министра обороны Маргирис Абукявичюс.
Напомним, стало известно, что Xiaomi планирует разблокировать смартфоны в оккупированном Крыму. Компания ранее блокировала гаджеты в регионах, где она не была представлена официально.