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Минобороны Литвы призывает избавляться от смартфонов Xiaomi: в чем причина

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Вильнюс, Среда 22 сентября 2021 12:53
Минобороны Литвы призывает избавляться от смартфонов Xiaomi: в чем причина Фото: Литва советует избавляться от смартфонов Xiaomi (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Министерство обороны Литвы рекомендует потребителям избегать покупки китайских смартфонов и избавиться от уже приобретенных. Речь идет в частности о смартфонах Xiaomi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Минобороны Литвы пришли к выводу, что смартфоны Xiaomi имеют встроенную способность обнаруживать и подвергать цензуре такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "Движение за демократию".

Например, в отчете Национального центра кибербезопасности Литвы говорится, что эти возможности программного обеспечения смартфона Xiaomi Mi 10T 5G отключены для региона Европейского союза, но могут быть включены удаленно в любое время.

"Наша рекомендация - не покупать новые китайские телефоны и как можно скорее избавиться от уже приобретенных", - заявил заместитель министра обороны Маргирис Абукявичюс.

Напомним, стало известно, что Xiaomi планирует разблокировать смартфоны в оккупированном Крыму. Компания ранее блокировала гаджеты в регионах, где она не была представлена официально.

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