Литва проти Xiaomi та "чайові" в Twitter. Головне зі світу технологій

Міністерство оборони Литви радить користувачам позбутися смартфонів китайської компанії Xiaomi. Facebook представив нові пристрої для відеодзвінків, а Twitter дозволив залишати блогерам "чайові" в біткойнах.
РБК-Україна зібрало головні новини зі світу технологій.
До кінця 2021 року Apple офіційно покаже ще два продукти. Зокрема, нове покоління бездротових навушників AirPods і ноутбук MacBook Pro.
Очікується, що компанія представить 14 і 16-дюймові ноутбуки MacBook Pro з екранами mini-LED і процесорами Apple M1X.
А до числа новинок наступного року, крім iPhone і Apple Watch, увійдуть настільний комп'ютер Mac Pro, ноутбук MacBook Air, планшет iPad Pro, а також навушники AirPods Pro 2 з активним шумозаглушенням.
Міністерство оборони Литви рекомендувало користувачам позбутися смартфонів Xiaomi і взагалі уникати покупки китайських гаджетів. У відомстві прийшли до висновку, що продукти Xiaomi мають вбудовану здатність виявляти і піддавати цензурі певні терміни, а також стежити за власником.
Згідно зі звітом Національного центру кібербезпеки Литви, наприклад, такі можливості ПЗ Xiaomi Mi 10T 5G відключені для регіону Європейського союзу, але можуть бути включені віддалено в будь-який час.
"Наша рекомендація - не купувати нові китайські телефони і якомога швидше позбутися вже придбаних", - заявив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукявічюс.
Тим часом Facebook випускає два нових портативних дисплея Portal для відеодзвінків. Це перше велике оновлення лінійки, яка вийшла ще в 2019 році.
Нові пристрої Portal Go і Portal Plus вже доступні для попереднього замовлення в США за ціною 199 і 349 доларів відповідно. У Portal Go екран діагоналлю 10 дюймів, у Portal Plus - 14 дюймів. Дисплеї оснащені ширококутною камерою, яка автоматично стежить за людиною.
Пристрої Portal призначені повністю для відеодзвінків і підтримують Messenger, WhatsApp, Zoom, Cisco Webex, BlueJeans і GoToMeeting. Очікується, що в грудні Portal додасть підтримку Microsoft Teams.
Сервіс мікроблогів Twitter зробив загальнодоступною функцію, яка дозволяє відправляти блогерам "чайові" в біткойнах. При цьому сама соціальна мережа не стягує відсоток.
Відправити гроші можна буде тим блогерам, які підключили цю спеціальну функцію - у них в профілі буде відображатися відповідний значок.
Роботизований пес компанії Boston Dynamics приступив до патрулювання території виробничих цехів автомобільного гіганта Hyundai. Він допомагає знаходити витоки та в цілому стежить за безпекою на об'єкті.
Крім того, іншу модель Spot включили до складу групи фахівців з врегулювання претензій американської страхової компанії Farmers Insurance. Він буде спеціалізуватися на оцінці збитку, нанесеного різними катастрофами - ураганами, лісовими пожежами, землетрусами, торнадо і т. д.
Компанії Mahle Powertrain і Allotrope Energy розробили інноваційний літій-вуглецевий акумулятор, який можна заряджати за лічені хвилини. Наприклад, батарею для електроскутера можна зарядити лише за півтори хвилини.
Хімічний склад батарей поєднує в собі переваги суперконденсаторів з традиційними літій-іонними батареями. Він має високопродуктивний анод акумуляторного типу і катод, який відокремлений органічним електролітом. Як заявляють компанії, в результаті акумулятор не страждає від ефектів термічної деградації і стабільний при високих температурах.
Така конструкція забезпечує термін служби в 100 000 циклів перезарядки і більше.
Народний банк Китаю визнав всі транзакції з криптовалютами нелегальними. Згідно з його позицією, всі криптовалюти мають бути заборонені на території Китаю.
У заяві йдеться про те, що всі криптовалюти, включаючи біткойн, не є фіатними валютами і не можуть бути введені в обіг на ринку. А всі транзакції, пов'язані з криптовалютою, в тому числі послуги, що надаються офшорними біржами місцевим резидентам, є нелегальною фінансовою діяльністю.
Facebook запускає в Україні новий інструмент Amber Alert. Очікується, що він може підвищити шанс знайти зниклих дітей.
Інструмент являє собою оперативні повідомлення, які будуть надходити користувачам про те, що в близькій до них місцевості пропала дитина. AMBER Alert показуватиме в стрічці фото зниклої дитини та інформацію куди звертатися, якщо користувач її побачить.