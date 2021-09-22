Украинцев в Facebook будут оповещать о пропавших детях
Фото: украинцев в Facebook будут оповещать о пропавших детях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Facebook запускает в Украине новый инструмент, получивший название AMBER Alert. Он поможет повысить шанс найти пропавших детей в стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Отмечается, что инструмент оперативных сообщений будет сообщать пользователям о детях, пропавших в близкой к ним местности.
"AMBER Alert покажет вам в ленте фотографию пропавшего ребенка и информацию куда обращаться, если его увидите", - пишет Федоров.
Это поможет повысить шансы спасти пропавшего ребенка в первые 24 часа.