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Украинцев в Facebook будут оповещать о пропавших детях

Новина українською →
Украина, Среда 22 сентября 2021 20:27
Украинцев в Facebook будут оповещать о пропавших детях Фото: украинцев в Facebook будут оповещать о пропавших детях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Facebook запускает в Украине новый инструмент, получивший название AMBER Alert. Он поможет повысить шанс найти пропавших детей в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Отмечается, что инструмент оперативных сообщений будет сообщать пользователям о детях, пропавших в близкой к ним местности.

"AMBER Alert покажет вам в ленте фотографию пропавшего ребенка и информацию куда обращаться, если его увидите", - пишет Федоров.

Это поможет повысить шансы спасти пропавшего ребенка в первые 24 часа.

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