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Facebook представил два новых устройства Portal для видеозвонков

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Вторник 21 сентября 2021 20:46
Facebook представил два новых устройства Portal для видеозвонков Фото: новый гаджет Portal Go (portal.facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Американская компания Facebook выпускает два новых портативных дисплея Portal для видеозвонков. Это первое крупное обновление линейки, которая вышла еще в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию на странице основателя Facebook Марка Цукерберга.

Новые дисплеи Portal Go и Portal Plus уже доступны для предзаказа по цене 199 и 349 долларов соответственно. Portal Go имеет экран диагональю 10 дюймов, Portal Plus - 14 дюймов.

Традиционно гаджеты Portal оснащены широкоугольной камерой, которая автоматически следит за человеком. При этом версия Go имеет автономный аккумулятор, то есть не требует постоянного подключения к источнику питания. Portal Plus работает так же, как и предыдущая премиальная версия, но Facebook избавил его от поворотного дисплея и теперь нельзя менять ориентацию с книжной на альбомную.

У обоих гаджетов на камере есть физическая шторка, которая закрывает ее. Устройства Portal предназначены полностью для видеозвонков и поддерживают Messenger, WhatsApp, Zoom, Cisco Webex, BlueJeans и GoToMeeting. Ожидается, что в декабре Portal добавит поддержку Microsoft Teams.

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