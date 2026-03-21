Використовує РЕБ проти GPS: РФ посилила тиск у Балтійському регіоні, – The Times

02:55 21.03.2026 Сб
2 хв
Збої позначаються на роботі військових сил країн НАТО, а також на цивільній авіації
aimg Никончук Анастасія
Фото: флот (GettyImages)

Російські засоби радіоелектронної боротьби системно впливають на роботу супутникової навігації в Балтійському морі, створюючи ризики для судноплавства та авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Times.

Читайте також: Путін може заробити 250 млрд доларів на війні в Ірані: три сценарії для РФ від Spiegel

Масштабні збої GPS у регіоні

Протягом останніх двох років в акваторії Балтійського моря регулярно фіксуються перебої в роботі навігаційних систем.

У деяких випадках вони досягають такої сили, що цивільні судна змушені переходити на класичні методи орієнтування.

"Офісні працівники борються із заблокованим інтернетом. Підлітки постійно змушені змінювати VPN. Таксисти намагаються зорієнтуватися в Москві без онлайн-навігації", - зазначає видання.

Як працює втручання

Перші ознаки масштабних проблем почали фіксувати наприкінці 2023 року. Йдеться про технології "глушіння" і "підміни" сигналів, за яких радіохвилі блокують або спотворюють дані супутникової навігації.

За даними розслідування, джерелами перешкод стали російські комплекси, розміщені в районі Санкт-Петербурга і в Калінінградській області, включно із системою Murmansk-BN.

Наслідки для суден і авіації

Найсильніше від втручання страждає судноплавство. На відміну від авіації, у моряків значно менше альтернатив GPS.

Представники служб безпеки Литви зазначають, що це створює додаткові ризики для безпеки.

Водночас збої зачіпають і авіацію. У 2024 році Finnair тимчасово скасовувала рейси, а пізніше аналогічні інциденти трапилися і з іншими літаками, включно з рейсом Ryanair.

Реакція країн і зафіксовані випадки

Офіційні дані про масштаби проблеми публікуються обмежено, проте окремі країни підтверджують численні інциденти.

Так, Естонія повідомила про щонайменше 60 випадків втручання в роботу GPS від початку 2024 року.

Фінська берегова охорона також вказує на постійні перешкоди у Фінській затоці, що можуть тривати годинами та поширюватися на значні відстані.

Ризики для безпеки

Проблеми зачіпають і військові сили країн НАТО. Зокрема, під час навчань у Гданській затоці німецькі кораблі тимчасово втратили навігацію.

Експерти попереджають, що подібні дії становлять серйозну загрозу для безпеки в регіоні і можуть вплинути як на цивільне судноплавство, так і на військові операції.

Нагадуємо, що Одеська обласна прокуратура оприлюднила подробиці воєнного злочину російських військових - захоплення українського рятувального судна "Сапфір" поблизу острова Зміїний у перші дні вторгнення РФ.

Зазначимо, що нещодавні успіхи українських військ на Олександрівському напрямку поставили російське командування перед серйозними тактичними та оперативними труднощами на полі бою.

Більше по темі:
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО