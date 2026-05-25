Путін дозволив армії "захищати росіян" за кордоном

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який значно розширює можливості Кремля щодо використання армії за межами Росії. Нові норми дозволяють застосовувати війська під приводом "захисту громадян РФ" за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Moscow Times.

Документ раніше схвалила Держдума та Рада Федерації РФ, а тепер його офіційно підписав Путін.

Згідно із законом, диктатор Росії тепер може використовувати армію за кордоном у випадках, коли громадян РФ нібито "переслідують", "утримують" або арештовують в інших країнах.

У пояснювальній записці зазначається, що йдеться також про рішення міжнародних судів та органів, які Москва не визнає. Відповідні зміни внесли до законів "Про громадянство" та "Про оборону".

У США та Європі попередили про ризики ескалації.

Розширення повноважень Путіна відбулося на тлі заяв західних розвідок про ризики можливої ескалації з боку Росії. А саме про те що раніше спецслужби країн НАТО неодноразово попереджали про потенційні загрози для Європи.

Зокрема, німецька розвідка BND заявляла про ризик провокацій у країнах Балтії за сценарієм анексії Криму. У свою чергу в Данії повідомляли, що Росія може бути готовою до масштабного конфлікту в Європі протягом кількох років. А у США та Європі попереджали про ризики ескалації

У розвідці Нідерландів говорилося, що Росії може знадобитися приблизно рік для підготовки до можливого регіонального конфлікту.