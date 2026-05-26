ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Литва предупредила о фальшивых GPS-сигналах России в глубине Европы

15:29 26.05.2026 Вт
2 мин
Какие страны ЕС оказались под угрозой?
aimg Валерий Ульяненко
Литва предупредила о фальшивых GPS-сигналах России в глубине Европы Фото: мобильная связь (freepik.com)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Россия существенно расширила свои возможности по вмешательству и может подделывать сигналы GPS на расстоянии до 450 км вглубь Европы.

Об этом заявил заместитель председателя Службы регулирования связи Литвы Дариус Кулесиу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Путин разрешил армии "защищать россиян" за рубежом

С начала 2025 года Россия значительно развила инфраструктуру для GPS-"спуфинга" - передачи фальшивых сигналов, которые дезориентируют системы определения местоположения. Количество соответствующих антенн в Калининградской области, граничащей со странами НАТО, выросло с трех до 36.

По словам Кулесиу, единичные помехи фиксировались еще во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Однако теперь российское вмешательство стало системной, постоянной и непрерывной провокацией против европейской безопасности.

Какие страны под угрозой

Согласно данным литовского регулятора, радиус действия российской фальсификации сигналов охватывает значительную территорию. Под влияние попадают акватория Балтийского моря, Эстония, Латвия, Литва, большая часть Польши, а также отдельные части Финляндии, Швеции и Беларуси.

Кроме навигационных систем, страдают и мобильные сети. В прилегающих к Калининграду районах Литвы фиксируется ухудшение качества связи, причем эти сбои становятся более интенсивными во время атак украинских дронов на территорию РФ.

Напомним, российские средства радиоэлектронной борьбы системно влияют на работу спутниковой навигации в Балтийском море. Это создает риски для судоходства и авиации.

Кроме того, украинская разведка предупреждает о подготовке РФ к масштабной дезинформационной кампании для дестабилизации ситуации в Украине и срыва ее поддержки на Западе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Литва GPS
Новости
Китай сделал заявление об угрозах россиян бить по Киеву
Китай сделал заявление об угрозах россиян бить по Киеву
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами