Литва предупредила о фальшивых GPS-сигналах России в глубине Европы

Россия существенно расширила свои возможности по вмешательству и может подделывать сигналы GPS на расстоянии до 450 км вглубь Европы.

Об этом заявил заместитель председателя Службы регулирования связи Литвы Дариус Кулесиу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

С начала 2025 года Россия значительно развила инфраструктуру для GPS-"спуфинга" - передачи фальшивых сигналов, которые дезориентируют системы определения местоположения. Количество соответствующих антенн в Калининградской области, граничащей со странами НАТО, выросло с трех до 36.

По словам Кулесиу, единичные помехи фиксировались еще во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Однако теперь российское вмешательство стало системной, постоянной и непрерывной провокацией против европейской безопасности.

Какие страны под угрозой

Согласно данным литовского регулятора, радиус действия российской фальсификации сигналов охватывает значительную территорию. Под влияние попадают акватория Балтийского моря, Эстония, Латвия, Литва, большая часть Польши, а также отдельные части Финляндии, Швеции и Беларуси.

Кроме навигационных систем, страдают и мобильные сети. В прилегающих к Калининграду районах Литвы фиксируется ухудшение качества связи, причем эти сбои становятся более интенсивными во время атак украинских дронов на территорию РФ.