Литва за пів року планує створити систему виявлення та знешкодження повітряних загроз

Литва активно просувається у створенні технологій для протидії нещодавнім випадкам проникнення з території Білорусі контрабандних повітряних куль та безпілотників.

Про це заявив віцеміністр економіки Паулюс Петраускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Кілька десятків литовських компаній вже представили свої розробки, спрямовані на виявлення, спостереження, ідентифікацію та знешкодження повітряних загроз.

За словами Петраускаса, уряд планує протягом кількох тижнів відібрати найперспективніші проєкти, а саму технологію планують створити за пів року.

"Через два тижні ми визначимо компанії та їхні концепції. Після цього вдосконалимо їхні пропозиції, щоб прискорити розробку технології", - повідомив він.

Петраускас додав, що Міністерство внутрішніх справ уже готує технічні вимоги для майбутніх закупівель. Це дасть змогу провести тестування та інтегрувати нову систему в чинну інфраструктуру.

"Процес може тривати від трьох до шести місяців", - зазначив він.

Деякі технології, подані на розгляд, уже випробовувалися в Україні для інших завдань, але можуть бути адаптовані й для Литви. Інші ж пропозиції є абсолютно новими, і їхня комбінація може забезпечити ефективний захист.

На початку місяця міністерство отримало 35 заявок із рішеннями для посилення охорони повітряного простору країни від куль та інших літальних апаратів, що нещодавно спричинили збої в роботі Вільнюського аеропорту.

Компанії, чиї ідеї визнають найбільш перспективними, розподілять грантовий фонд у розмірі 1 мільйона євро.