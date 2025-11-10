ua en ru
Білорусь погрожує Литві через закриття кордону

Понеділок 10 листопада 2025 12:30
UA EN RU
Білорусь погрожує Литві через закриття кордону Фото: Білорусь погрожує Литві через закриття кордону (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Білорусь пригрозила заходами щодо литовського транспорту, який залишився на білоруській території після закриття кордону Литвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ Білорусі.

"У зв'язку з одностороннім закриттям Литвою пунктів пропуску на білорусько-литовському кордоні на території Білорусі зібралося понад 1100 вантажних транспортних засобів литовських перевізників", - йдеться у заяві МЗС.

У МЗС заявили, що Білорусь переміщує їх на спеціально обладнані стоянки біля пункту "Котловка".

"З гуманітарних міркувань водіям надано можливість покинути територію Білорусі і повернутися до місця постійного проживання до відновлення роботи кордону литовською стороною", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що всі збитки і затримки - "результат політизованих і необдуманих рішень литовської влади".

"Білорусь залишає за собою право застосувати всі передбачені законом заходи щодо транспорту, який залишився на території", - додали у білоруському МЗС.

Провокації Білорусі

Нагадаємо, у жовтні міжнародний аеропорт Вільнюса декілька разів закривали через повітряні кулі, які рухалися з території Білорусі. У результаті постраждали близько 3,5 тис. пасажирів та 25 рейсів: чотири рейси скасували, сім - перенаправили.

У відповідь прем’єр-міністерка Литви Інґа Руґінене скликала засідання Національної комісії з питань безпеки, на якому ухвалили рішення про закриття кордону з Білоруссю на місяць.

У листопаді провокації продовжилися: роботу аеропорту Вільнюса знову довелося тимчасово призупинити через появу невідомих дронів у повітряному просторі поблизу летовища.

У ЄС такі інциденти розцінюють як цілеспрямовану гібридну кампанію режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка. У Євросоюзі попередили, що у разі повторення подібних провокацій проти Білорусі можуть запровадити нові санкції.

Тим часом президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна допоможе Литві захищати повітряний простір від загроз з боку Росії та Білорусі.

