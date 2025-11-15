ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Литва за полгода планирует создать систему обнаружения и обезвреживания воздушных угроз

Литва, Суббота 15 ноября 2025 14:15
UA EN RU
Литва за полгода планирует создать систему обнаружения и обезвреживания воздушных угроз Иллюстративное фото: Литва за полгода планирует создать систему обнаружения и обезвреживания воздушных угроз (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Литва активно продвигается в создании технологий для противодействия недавним случаям проникновения с территории Беларуси контрабандных воздушных шаров и беспилотников.

Об этом заявил вице-министр экономики Паулюс Петраускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Несколько десятков литовских компаний уже представили свои разработки, направленные на выявление, наблюдение, идентификацию и обезвреживание воздушных угроз.

По словам Петраускаса, правительство планирует в течение нескольких недель отобрать самые перспективные проекты, а саму технологию планируют создать за полгода.

"Через две недели мы определим компании и их концепции. После этого усовершенствуем их предложения, чтобы ускорить разработку технологии", - сообщил он.

Петраускас добавил, что Министерство внутренних дел уже готовит технические требования для будущих закупок. Это позволит провести тестирование и интегрировать новую систему в действующую инфраструктуру.

"Процесс может занять от трех до шести месяцев", - отметил он.

Некоторые технологии, представленные на рассмотрение, уже испытывались в Украине для других задач, но могут быть адаптированы и для Литвы. Другие же предложения являются абсолютно новыми, и их комбинация может обеспечить эффективную защиту.

В начале месяца министерство получило 35 заявок с решениями для усиления охраны воздушного пространства страны от пуль и других летательных аппаратов, которые недавно вызвали сбои в работе Вильнюсского аэропорта.

Компании, чьи идеи признают наиболее перспективными, распределят грантовый фонд в размере 1 миллиона евро.

Провокации Беларуси

Напомним, в октябре международный аэропорт Вильнюса несколько раз вынужден был приостанавливать работу из-за воздушных шаров, залетевших с территории Беларуси. Из-за этого пострадали около 3,5 тысячи пассажиров и был нарушен график 25 рейсов.

В ответ на инциденты премьер-министр Литвы Инга Ругиненэ созвала заседание Национальной комиссии по безопасности, которая решила временно закрыть границу с Беларусью на один месяц.

Беларусь в ответ пригрозила принять меры в отношении литовского транспорта, оставшегося на ее территории после введения ограничений.

Несмотря на это, в ноябре провокации продолжились: работу Вильнюсского аэропорта снова пришлось временно останавливать из-за появления неизвестных беспилотников в воздушном пространстве вблизи аэропорта.

Европейский Союз расценивает такие действия как преднамеренную гибридную операцию, осуществляемую режимом белорусского лидера Александра Лукашенко. В ЕС также предупредили, что повторение подобных инцидентов может стать основанием для новых санкций против Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Беларусь
Новости
Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт