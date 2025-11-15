Литва за полгода планирует создать систему обнаружения и обезвреживания воздушных угроз

Литва активно продвигается в создании технологий для противодействия недавним случаям проникновения с территории Беларуси контрабандных воздушных шаров и беспилотников.

Об этом заявил вице-министр экономики Паулюс Петраускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Несколько десятков литовских компаний уже представили свои разработки, направленные на выявление, наблюдение, идентификацию и обезвреживание воздушных угроз.

По словам Петраускаса, правительство планирует в течение нескольких недель отобрать самые перспективные проекты, а саму технологию планируют создать за полгода.

"Через две недели мы определим компании и их концепции. После этого усовершенствуем их предложения, чтобы ускорить разработку технологии", - сообщил он.

Петраускас добавил, что Министерство внутренних дел уже готовит технические требования для будущих закупок. Это позволит провести тестирование и интегрировать новую систему в действующую инфраструктуру.

"Процесс может занять от трех до шести месяцев", - отметил он.

Некоторые технологии, представленные на рассмотрение, уже испытывались в Украине для других задач, но могут быть адаптированы и для Литвы. Другие же предложения являются абсолютно новыми, и их комбинация может обеспечить эффективную защиту.

В начале месяца министерство получило 35 заявок с решениями для усиления охраны воздушного пространства страны от пуль и других летательных аппаратов, которые недавно вызвали сбои в работе Вильнюсского аэропорта.

Компании, чьи идеи признают наиболее перспективными, распределят грантовый фонд в размере 1 миллиона евро.