Литва передасть Україні обладнання для відновлення енергоінфраструктури

За його словами, в Україну також буде відправлено великий трансформатор.

Вільнюська ТЕЦ-3 не працює з 2016 року, але це не означає, що станція простоює. Забезпечується профілактичне обслуговування, і станції проходять планові випробування. Литва має намір передати їх Україні.

"Ми дамо їм усе необхідне. У Харкові зруйновано 80 % усіх мереж - і теплових, і електричних. Якщо ми не допоможемо, українці не зможуть відновити мережу та опалювальний сектор до зими, що буде дуже і дуже складно", - заявив Крейвіс.

За словами міністра, частину обладнання розіб'ють на запчастини, а частина може бути використана безпосередньо.

Він зазначив, що спорожніє не тільки третя ТЕЦ. Частину обладнання буде направлено в Україну з Ігналінської атомної електростанції, складів Ігнітіса, ЕСО і Litgrid.

За словами міністра, така підтримка не вплине на становище Литви, якщо настане день "Х".

"Ми встановлюємо системи захисту від дронів, гідролокатори на морському дні і дуже уважно дивимося на цей фізичний захист. Але крім цього, компанії зобов'язані запастися приблизно 20 % усього необхідного обладнання. Основні компоненти. Це, мабуть, і є відповідь на це запитання. Ми плануємо, як має працювати система в разі агресії, якщо якийсь із наших пристроїв вийде з ладу", - каже Крейвіс.