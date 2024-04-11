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Литва передаст Украине оборудование для восстановления энергоинфраструктуры

Фото: министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Литва окажет Украине поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры. Власти передадут оборудование с ныне не действующей Вильнюсской ТЭЦ, а также часть оборудования с Игналинской АЭС и складов энергетических компаний.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По его словам, в Украину также будет отправлен большой трансформатор. 

Вильнюсская ТЭЦ-3 не работает с 2016 года, но это не значит, что станция простаивает. Обеспечивается профилактическое обслуживание, и станции проходят плановые испытания. Литва намерена передать их Украине.

"Мы дадим им все необходимое. В Харькове разрушено 80 % всех сетей - и тепловых, и электрических. Если мы не поможем, украинцы не смогут восстановить сеть и отопительный сектор до зимы, что будет очень и очень сложно", - заявил Крейвис.

По словам министра, часть оборудования будет разобрана на запчасти, а часть может быть использована напрямую.

Он отметил, что опустеет не только третья ТЭЦ. Часть оборудования будет направлена в Украину с Игналинской атомной электростанции, складов Игнитиса, ЭСО и Litgrid.

По словам министра, такая поддержка не повлияет на положение Литвы, если наступит день "Х".

"Мы устанавливаем системы защиты от дронов, гидролокаторы на морском дне и очень внимательно смотрим на эту физическую защиту. Но помимо этого, компании обязаны запастись примерно 20 % всего необходимого оборудования. Основные компоненты. Это, пожалуй, и есть ответ на этот вопрос. Мы планируем, как должна работать система в случае агрессии, если какое-то из наших устройств выйдет из строя", - говорит Крейвис.

Комбинированная воздушная атака РФ по Украине

Напомним, вечером 10 апреля россияне в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области. Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты.

В Харькове и области прогремело как минимум девять взрывов, зафиксированы перебои со светом.

Кроме того, враг поднимал истребители МиГ-31К, запускавшие аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Львовской области рядом с крылатыми ракетами из Ту-95.

При этом россияне атаковали объекты критической энергетической инфраструктуры в четырех областях.

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