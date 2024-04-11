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Масована повітряна атака: окупанти вдарили по енергоінфраструктурі у 4 областях

Четвер 11 квітня 2024 07:08
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Масована повітряна атака: окупанти вдарили по енергоінфраструктурі у 4 областях Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти під час сьогоднішнього масованого повітряного удару по Україні атакувала, зокрема, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра енергетики України Германа Галущенка.

"Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру!" - зазначив чиновник.

Він уточнив, що були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у:

  • Харківській,
  • Запорізькій,
  • Львівській,
  • Київській областях.

"Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", - додав глава Міненерго.

Комбінована повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, ввечері 10 квітня росіяни вкотре масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Дрони атакували південні, центральні та західні області. Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети.

У Харкові та області прогриміло як мінімум дев'ять вибухів, зафіксовані перебої зі світлом.

Крім того, ворог піднімав винищувачі МіГ-31К, які запускали аеробалістичні ракети "Кинджал" по Львівській області поруч з крилатими ракетами з Ту-95.

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Міненерго Герман Галущенко енергетики Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
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