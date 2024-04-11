Литва передасть Україні обладнання для відновлення енергоінфраструктури
Литва надасть Україні підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури. Влада передасть обладнання з нині не діючої Вільнюської ТЕЦ, а також частину обладнання з Ігналінської АЕС і складів енергетичних компаній.
Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
За його словами, в Україну також буде відправлено великий трансформатор.
Вільнюська ТЕЦ-3 не працює з 2016 року, але це не означає, що станція простоює. Забезпечується профілактичне обслуговування, і станції проходять планові випробування. Литва має намір передати їх Україні.
"Ми дамо їм усе необхідне. У Харкові зруйновано 80 % усіх мереж - і теплових, і електричних. Якщо ми не допоможемо, українці не зможуть відновити мережу та опалювальний сектор до зими, що буде дуже і дуже складно", - заявив Крейвіс.
За словами міністра, частину обладнання розіб'ють на запчастини, а частина може бути використана безпосередньо.
Він зазначив, що спорожніє не тільки третя ТЕЦ. Частину обладнання буде направлено в Україну з Ігналінської атомної електростанції, складів Ігнітіса, ЕСО і Litgrid.
За словами міністра, така підтримка не вплине на становище Литви, якщо настане день "Х".
"Ми встановлюємо системи захисту від дронів, гідролокатори на морському дні і дуже уважно дивимося на цей фізичний захист. Але крім цього, компанії зобов'язані запастися приблизно 20 % усього необхідного обладнання. Основні компоненти. Це, мабуть, і є відповідь на це запитання. Ми плануємо, як має працювати система в разі агресії, якщо якийсь із наших пристроїв вийде з ладу", - каже Крейвіс.
Комбінована повітряна атака РФ по Україні
Нагадаємо, увечері 10 квітня росіяни вкотре масштабно атакували Україну безпілотниками на кшталт "Шахед". Дрони атакували південні, центральні та західні області. Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети.
У Харкові та області прогриміло щонайменше дев'ять вибухів, зафіксовано перебої зі світлом.
Крім того, ворог піднімав винищувачі МіГ-31К, які запускали аеробалістичні ракети "Кинжал" на Львівщині поряд із крилатими ракетами з Ту-95.
При цьому росіяни атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях.
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