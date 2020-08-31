Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении 30 чиновников из Беларуси. Среди них и президент Беларуси Александр Лукашенко.
Об этом сообщают пресс-службы Министерств иностранных дел стран.
В частности, белорусским чиновникам запрещено въезжать в страны Балтии. При этом в дальнейшем санкционный список может быть расширен.
Санкции вводятся против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон демонстрантов в Беларуси. Кроме Александра Лукашенко в список вошли:
Отметим, ранее все три балтийские страны заявли о непризнании результатов выборов в Беларуси, а также осудили применение силы против участников акций протеста.
В связи с этим Латвия и Эстония подготовили индивидуальные санкции против чиновников из Беларуси.
Кроме этого Литва подготовила санкционный список, куда был внесен Александр Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.
Также сообщалось, что против Беларуси готовит санкции и Европейский союз.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ответными мерами на санкции со стороны европейских стран, заявил, что перекроет торговые маршруты в Китай и Россию.