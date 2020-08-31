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Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти Лукашенка

Автор: Игорь Литвиненко

Литва, Латвія і Естонія ввели санкції відносно 30 чиновників з Білорусі. Серед них і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це повідомляють прес-служби Міністерств закордонних справ країн.

Зокрема, білоруським чиновникам заборонено в'їжджати в країни Балтії. При цьому в подальшому санкційний список може бути розширений.

Санкції вводяться проти чиновників, які відповідальні за можливу фальсифікацію результатів виборів і силовий розгін демонстрантів в Білорусі.

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Зазначимо, раніше всі три балтійські країни заявили про невизнання результатів виборів у Білорусі, а також засудили застосування сили проти учасників акцій протесту. Крім Олександра Лукашенка в список увійшли:

  • Віктор Лукашенко;
  • Ігор Сергієнко;
  • Максим Риженков;
  • Ольга Чупріс;
  • Дмитро Крутий;
  • Геннадій Богдан;
  • Лідія Єрмошина;
  • Вадим Іпатов;
  • Олена Дмухайло;
  • Світлана Кацубо;
  • Ігор Плишевский;
  • Олег Слижевский;
  • Ірина Целіковец;
  • Андрій Равка;
  • Валерій Вакульчик;
  • Іван Тертель;
  • Іван Носкевіч;
  • Олексій Волков;
  • Сергій Аземша;
  • Андрій Смаль;
  • Олександр Конюк;
  • Юрій Караєв;
  • Геннадій Казакевич;
  • Олександр Барсуков;
  • Сергій Хоменко;
  • Юрій Назаренко;
  • Роман Мельник;
  • Олег Шаблико;
  • Іван Кубраков.

У зв'язку з цим Латвія і Естонія підготували індивідуальні санкції проти чиновників з Білорусі.

Крім цього, Литва підготувала санкційний список, куди було внесено Олександр Лукашенко і ще 117 білоруських чиновників.

Також повідомлялося, що готує санкції проти Білорусі та Європейський союз.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив заходами у відповідь на санкції з боку європейських країн, заявив, що перекриє торгові маршрути в Китай і Росію.

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