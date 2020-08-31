Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти Лукашенка

Литва, Латвія і Естонія ввели санкції відносно 30 чиновників з Білорусі. Серед них і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це повідомляють прес-служби Міністерств закордонних справ країн.

Зокрема, білоруським чиновникам заборонено в'їжджати в країни Балтії. При цьому в подальшому санкційний список може бути розширений.

Санкції вводяться проти чиновників, які відповідальні за можливу фальсифікацію результатів виборів і силовий розгін демонстрантів в Білорусі.

Зазначимо, раніше всі три балтійські країни заявили про невизнання результатів виборів у Білорусі, а також засудили застосування сили проти учасників акцій протесту. Крім Олександра Лукашенка в список увійшли:

Віктор Лукашенко;

Ігор Сергієнко;

Максим Риженков;

Ольга Чупріс;

Дмитро Крутий;

Геннадій Богдан;

Лідія Єрмошина;

Вадим Іпатов;

Олена Дмухайло;

Світлана Кацубо;

Ігор Плишевский;

Олег Слижевский;

Ірина Целіковец;

Андрій Равка;

Валерій Вакульчик;

Іван Тертель;

Іван Носкевіч;

Олексій Волков;

Сергій Аземша;

Андрій Смаль;

Олександр Конюк;

Юрій Караєв;

Геннадій Казакевич;

Олександр Барсуков;

Сергій Хоменко;

Юрій Назаренко;

Роман Мельник;

Олег Шаблико;

Іван Кубраков.

У зв'язку з цим Латвія і Естонія підготували індивідуальні санкції проти чиновників з Білорусі.

Крім цього, Литва підготувала санкційний список, куди було внесено Олександр Лукашенко і ще 117 білоруських чиновників.

Також повідомлялося, що готує санкції проти Білорусі та Європейський союз.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив заходами у відповідь на санкції з боку європейських країн, заявив, що перекриє торгові маршрути в Китай і Росію.