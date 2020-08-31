Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти Лукашенка

Литва, Латвія і Естонія ввели санкції відносно 30 чиновників з Білорусі. Серед них і президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Про це повідомляють прес-служби Міністерств закордонних справ країн.
Зокрема, білоруським чиновникам заборонено в'їжджати в країни Балтії. При цьому в подальшому санкційний список може бути розширений.
Санкції вводяться проти чиновників, які відповідальні за можливу фальсифікацію результатів виборів і силовий розгін демонстрантів в Білорусі.
Зазначимо, раніше всі три балтійські країни заявили про невизнання результатів виборів у Білорусі, а також засудили застосування сили проти учасників акцій протесту. Крім Олександра Лукашенка в список увійшли:
У зв'язку з цим Латвія і Естонія підготували індивідуальні санкції проти чиновників з Білорусі.
Крім цього, Литва підготувала санкційний список, куди було внесено Олександр Лукашенко і ще 117 білоруських чиновників.
Також повідомлялося, що готує санкції проти Білорусі та Європейський союз.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив заходами у відповідь на санкції з боку європейських країн, заявив, що перекриє торгові маршрути в Китай і Росію.