Лицемірство залиште собі. У Зеленського пояснили, коли для Росії почнеться "тимчасове перемир'я"

Він підкреслив, що Україна не атакує чужу територію та не вбиває цивільне населення, як це робить Росія. Так, наші захисники знищують виключно членів окупаційної армії на своїй території.

"РФ має залишити окуповані території - лише тоді у неї почнеться "тимчасове перемир'я". Лицемірство залиште собі…" - написав Подоляк.

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Крім того, у коментарі журналістам, радник керівника ОП додав, що заява про нібито перемир'я зі сторони РФ - це виключно пропагандистський жест і нічого більше.

"Росія всіляко намагається хоча б на якийсь час знизити інтенсивність боїв і інтенсивність ударів по своїх логістичних центрах для того, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації, будівництва масштабних укріплень на захоплених територіях та перегрупування армії. Це не вдалося зробити тими чи іншими військовими способами. Тому у хід пішли стандартні інформаційні хитрощі", - сказав він.

Крім того, за словами Подоляка, Росія хоче показати нібито "гуманістичні підходи у війні" і спробувати переконати європейців у тому, щоб вони почали тиснути на Україну.

"Завдання у них одне: "негайний стіл переговорів, прийняття російського ультиматуму, нова лінія розмежування". Ось цинічний зміст вказівки Путіна про "тимчасове припинення вогню". Банальний прийом", - зазначив радник голови ОП.

Подоляк додав, що в цьому немає жодного бажання припинити війну. Він наголосив, що тільки Росія атакує ракетами чи дронами цивільні об'єкти, включаючи місця релігійних обрядів, і робить це саме у святкові різдвяні дні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на Різдво.

Додамо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних переговорів з Росією про "різдвяне перемир'я".

Також зазначимо, що раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час розмови з Путіним заявив, що заклики до діалогу та миру повинні бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій та справедливим врегулюванням розбіжностей.

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