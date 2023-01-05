Ердоган зателефонував Путіну, запропонувавши рішення по Україні

У четвер, 5 січня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. На порядку денному опинилися війна в Україні, ситуація в Сирії та питання енергетичної співпраці між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу .

В управлінні зв'язків адміністрації турецького президента повідомили, що лідери двох країн обговорили питання енергетики, стан та перспективи турецько-російських відносин, а також регіональні процеси, у тому числі війну в Україні та Сирію.

Торкаючись теми війни в Україні, турецький лідер нагадав про позитивні результати ініціатив щодо просування діалогу, що виявилося в домовленості про "зерновий коридор", масштабний обмін полоненими та формування зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Він підкреслив, що заклики до миру та діалогу мають бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій та справедливим врегулюванням розбіжностей.

Ердоган заявив Путіну про націленість на конкретні кроки щодо формування Дорожньої карти для створення газового хаба в Туреччині. Зокрема, Ердоган наголосив на зусиллях з розвитку енергетичної інфраструктури Туреччини.

Стосовно сирійського питання Ердоган зазначив, що для конкретних результатів щодо Сирії, режим Башара Асада має зайняти конструктивну позицію та реалізувати низку кроків у політичному процесі.