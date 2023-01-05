Лицемерие оставьте себе. У Зеленского объяснили, когда для России начнется "временное перемирие"

Он подчеркнул, что Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Так, наши защитники уничтожают исключительно членов оккупационной армии на своей территории.

"РФ должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе…" - написал Подоляк.

Обновлено

Кроме того, в комментарии журналистам советник руководителя ОП добавил, что заявление о якобы перемирии со стороны РФ - это исключительно пропагандистский жест и ничего более.

"Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение дополнительной мобилизации, строительства масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии. Это не получилось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки", - сказал он.

Кроме того, по словам Подоляка, Россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и таки попробовать убедить европейцев в том, чтобы они начали давить на Украину.

"Задача у них одна: "немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума, новая линия разделения". Вот циничный смысл указания Путина о "временном прекращении огня". Банальная уловка", - отметил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что в этом нет ни малейшего желания прекратить войну. Он подчеркнул, что только Россия атакует ракетами или дронами гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на Рождество.

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о "рождественском перемирии".

Также отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе беседы с Путиным заявил, что призывы к диалогу и миру должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.